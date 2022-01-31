АЗС України змінили вартість бензину та дизельного пального

Лише одна мережа зменшила ціну.

Низка українських АЗС протягом минулих вихідних, від 28 до 31 січня , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що мережі за цей період підвищили вартість палива у межах 0,2-1 грн/л.

Так, на станціях мережі Shell бензин здорожчав на 0,84-1,1 грн/л: бензин А-92 – до 33,59 грн/л, бензин А-95 – до 34,25 грн/л. Ціна ДП зросла на 99 коп./л, до 33,84 грн/л. Дизельне пальне у мережі "БРСМ-Нафта" здорожчало на 26 коп./л, до 30,81 грн/л.

На станціях мережі "Авантаж" бензин здорожчав на 50 коп./л, ДП - на 1 грн/л. Так, ціна на А-95 збільшилася до 31,45 грн/л, А-92 — до 32,45 грн/л, на ДП — до 31,35 грн/л.

У мережі Marshal на 60 коп./л зросли ціни на всі види пального. Мережі Chipo, Mango, Motto, Prime та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,2-0,8 грн/л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 29,25 гривні за літр, для дизельного пального - 26,84 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 1,33 грн/літр - для бензину та на 1,68 грн/літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 34,25 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 33,84 грн/л.

Раніше експерти розповіли, чого очікувати з цінами на бензин, дизель та автогаз найближчим часом.