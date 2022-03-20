АЗС України змінили вартість бензину та дизельного пального

Ціна зменшилася досить суттєво.

Низка українських мереж АЗС у суботу, 19 березня , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марки А-95 і А-92 здешевшали на 9,68-10,10 грн/л, до 33,32 і 33,42 грн/л відповідно. Водночас дизельне пальне в цих мережах втратило 7,85 грн/л, до 37,05 грн/л.

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та інші – загалом 1 540 станцій) знизила ціни на бензини і дизельне пальне на 5-7 грн/л.

У таких мережах як AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", Chipo, Motto, BVS, UPG та інших пальне здешевшало на 2-11 грн/л.

У результаті 19 березня середня ціна на "двійку" по Україні знизилася на 7,86 грн/л, до 33,69 грн/л, на "п'ятірку" – на 7,84 грн/л, до 34,42 грн/л, а ціна на дизпальне — до 37,17 грн/л (-5,85 грн/л).

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,87 гривні за літр, для дизельного пального - 32,05 гривні за літр. Таким чином, завдяки обнуленню Верховною Радою акцизу на пальне та зниженню ставки ПДВ до 7% з 20%, ціна на бензин на середину березня знижено на 10,1 грн/л, на ДП – на 7,9 грн/л.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,42 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 37,05 грн/л.