Багатодітна мати та пенсіонери подолали 2 500 км і привезли автомобілі для ЗСУ

Багатодітна мати та пенсіонери подолали 2 500 км і привезли автомобілі для ЗСУ

Українська армія отримала у своє розпорядження партію позашляховиків та пікапів.

Підтримують Україну у цій війні проти РФ багато держав. Допомогу українським захисникам надають і прості громадяни. Яскравим прикладом стали мати 5-х дітей та волонтери-пенсіонери з Норвегії, які купили та доставили в Україну пікапи та позашляховики.

Про це повідомляється на сторінці міськради Бродів у Facebook.

Зазначається, що норвезькі волонтери проїхали кілька країн, щоб доставити автомобілі в Україну. Ключі від техніки вже передали військовослужбовцям.

Активісти подолали 2 500 км, щоб допомогти ЗСУ. Варто зазначити, що машини приїхали не порожні, а наповнені необхідними предметами для наших бійців (засоби захисту, медикаменти, предмети особистої гігієни та інше).

Фото: facebook.com/mrbrody.net

Волонтери передали захисникам України п'ять автомобілів – пікапи Nissan Navara NP300 та Mitsubishi L200, а також позашляхові Mitsubishi Outlander та Delica. Саме така техніка підвищеної прохідності і потрібна ЗСУ. Як бачимо, капоти машин оздобили українськими прапорами.

Загалом вони доставили вже 12 автомобілів з Європи та в Бродах налагоджено їхнє технічне обслуговування. Раніше отримані автомобілі вже працюють у зоні бойових дій.

Читайте також:

Українська армія отримала від Литви партії військових вантажівок та повнопривідних автомобілів

Має максимальний рівень захисту: ЗСУ отримали партію броньованих автомобілів із Великої Британії

ЗСУ отримають партію новеньких пікапів Mitsubishi