Бензин та автогаз в Україні подорожчають: експерт розповів, як може змінитися їхня ціна

Бензин та автогаз в Україні подорожчають: експерт розповів, як може змінитися їхня ціна

Водіям варто приготуватися платити задля заправки машини більше.

В Україні найближчим часом підніметься вартість бензину та автогазу.

Про це в коментарі для "Апостроф" заявив експерт "Нафторинку" Олександр Сіренко.

Грудень порадував автомобілістів деяким зниженням вартості пального. Якщо у листопаді бензин А-95 коштував в середньому в Україні 31,84 гривні за літр, то на кінець року ціна знизилася на більш ніж 1,5 гривні - до 30,22 гривні за літр. Вартість дизельного пального упала на 1,2 гривні - від 30,6 гривні до 29,4 гривні за літр.

"Формула визначення граничної вартості нафтопродуктів, яку застосовує Кабінет міністрів, враховує міжнародні котирування та курс гривні відносно основних валют. Коли Кабмін вийде на роботу після свят, його вже чекатимуть нові міжнародні котирування, відповідно до яких він повинен буде підвищити граничні ціни пального", - сказав Сіренко.

Скоріше за все, в першій половині січня літр бензину подорожчає приблизно на 50 копійок/літр.

Що стосується скрапленого автомобільного газу, то поки що його ринок уникає різких коливань. Це пальне не подешевшало разом з бензином, але й не зазнало такого стрімкого подорожчання, як природний газ. Протягом останніх місяців ціни на заправках на автогаз зростали поступово. У вересні ціна скрапленого газу складала близько 17,52 гривні за літр, у жовтні вона досягла 18,45 гривні, у листопаді - 19,05 гривні, і протягом грудня лишалася приблизно на цьому рівні.

"Ціна скрапленого газу не регулюється урядом і залежить від ринкової кон’юнктури, яка складається в Україні і сусідніх державах. Найбільший вплив на неї справляє ситуація на польському ринку. І протягом останнього часу вона залишається стабільною", - наголосив експерт.

Проте в нинішньому році ситуація може різко змінитися, і протягом зимових місяців газ значно здорожчає.

"В Україні скраплений газ використовується майже виключно як автомобільне пальне. Через АЗС реалізується 95-97% його об’ємів. Проте в останні місяці ця ситуація активно змінюється. Постачальники газу повідомляють про те, що сьогодні надходить велика кількість замовлень на переобладнання промислового обладнання з природного газу на пропан-бутан. Під загрозою зупинки виробництва через високі ціни на газ виробники шукають дешевші альтернативи", - зазначив Сіренко.

Збільшення попиту на обладнання, яке працює на скрапленому газі, означає, що найближчим часом, коли його встановлення буде закінчене, зросте попит і на сам газ. Збільшення споживання скрапленого газу неминуче відіб’ється на його ціні. Тому автомобілістам варто приготуватися до нового подорожчання вже найближчим часом. А також подумати про доцільність використання газу, як пального.

Отже екстремальні ціни на природний газ, що склалися в Європі, скоріше за все вже найближчим часом можуть розхитати ситуацію і на ринку пропан-бутану, що можливо примусить власників автомобілів повертатися до більш традиційного бензину. Який, скоріше за все, теж, нажаль, дорожчатиме - через зростання цін на нафту та девальвацію гривні.

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,97 гривень за літр, для дизельного пального - 23,16 гривень за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 19 коп./літр - для бензину та на 3 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,97 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,16 грн/л.