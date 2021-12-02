Більшість із них мають походження з РФ: названо топ-10 моделей авто, виготовлених в Україні у листопаді

Очолює список кросовер.

В Україні за підсумками листопада було придбано майже дев'ять тисяч нових автомобілів.

За інформацією Інституту дослідження авторинку, із загальної кількості нових авто перші реєстрації імпортних авто склали понад 90%, решта — перші реєстрації легковиків, виготовлених в Україні.

Порівнюючи із жовтнем 2021 року, загальний обсяг первинного ринку зріс на 11,6%. Українці придбали на 746 нових "легковиків" більше, ніж минулого місяця. Порівнюючи із листопадом 2021 року, загальний обсяг первинного ринку зріс на 17,1%. Примітно, що у листопаді суттєво знизився продаж автомобілів, виготовлених в Україні. Порівняно з жовтнем, листопадовий показник менший на 49%.

Щодо автомобілів, виготовлених в Україні, то тут часто трапляються спеціалізовані автомобілі, переобладнані українськими підприємства з імпортних машин. Минулого місяця такий автомобіль навіть очолив топ-10 найпопулярніших нових автомобілів, виготовлених в Україні. У листопаді в перелік потрапило лише одне спеціалізоване авто — поліцейський Renault Duster.

Найбільшою популярністю серед "Made in Ukraine" автомобілів, своєю чергою, виявилася Skoda Kodiaq. Автомобілі цієї марки в Україні виготовляє ПрАТ "Єврокар" з імпортних європейських машинокомплектів. Решту пунктів переліку займає продукція Запорізького автомобільного заводу. Це автомобілі, виготовлені з імпортних машинокомплектів, що мають походження з Російської Федерації.

Отже топ-10 моделей авто, виготовлених в Україні за підсумками листопада :

Skoda Kodiaq — 69

— 69 LADA Vesta — 60

— 60 LADA Niva — 42

— 42 KIA Rio X-Line — 40

— 40 Skoda Fabia — 35

— 35 Skoda Karoq — 33

— 33 Renault Arkana — 28

— 28 LADA Granta — 26

— 26 Renault Duster (поліцейське авто) — 18

(поліцейське авто) — 18 KIA Rio — 17

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