Більшість із них мають походження з РФ: названо топ-10 моделей авто, виготовлених в Україні у листопаді

Очолює список кросовер.
В Україні за підсумками листопада було придбано майже дев'ять тисяч нових автомобілів.
За інформацією Інституту дослідження авторинку, із загальної кількості нових авто перші реєстрації імпортних авто склали понад 90%, решта — перші реєстрації легковиків, виготовлених в Україні.
Порівнюючи із жовтнем 2021 року, загальний обсяг первинного ринку зріс на 11,6%. Українці придбали на 746 нових "легковиків" більше, ніж минулого місяця. Порівнюючи із листопадом 2021 року, загальний обсяг первинного ринку зріс на 17,1%. Примітно, що у листопаді суттєво знизився продаж автомобілів, виготовлених в Україні. Порівняно з жовтнем, листопадовий показник менший на 49%.
Щодо автомобілів, виготовлених в Україні, то тут часто трапляються спеціалізовані автомобілі, переобладнані українськими підприємства з імпортних машин. Минулого місяця такий автомобіль навіть очолив топ-10 найпопулярніших нових автомобілів, виготовлених в Україні. У листопаді в перелік потрапило лише одне спеціалізоване авто — поліцейський Renault Duster.
Найбільшою популярністю серед "Made in Ukraine" автомобілів, своєю чергою, виявилася Skoda Kodiaq. Автомобілі цієї марки в Україні виготовляє ПрАТ "Єврокар" з імпортних європейських машинокомплектів. Решту пунктів переліку займає продукція Запорізького автомобільного заводу. Це автомобілі, виготовлені з імпортних машинокомплектів, що мають походження з Російської Федерації.
Отже топ-10 моделей авто, виготовлених в Україні за підсумками листопада:
- Skoda Kodiaq — 69
- LADA Vesta — 60
- LADA Niva — 42
- KIA Rio X-Line — 40
- Skoda Fabia — 35
- Skoda Karoq — 33
- Renault Arkana — 28
- LADA Granta — 26
- Renault Duster (поліцейське авто) — 18
- KIA Rio — 17
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