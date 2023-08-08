Бронювання автомобільних номерів: у МВС повідомили про нову послугу для українців

Нову послугу можна замовити за типом транспортного засобу.

В Україні почала роботу нова сервісна послуга для громадян, яка дозволяє обирати та бронювати бажаний номерний знак для автомобіля.

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Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що нову послугу можна замовити за типом транспортного засобу.

"Але є важлива умова — на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак. Скористатися такою послугою можна через Електронний кабінет водія", - поінформував він.

Крім того, міністр заявив, що після замовлення послуги бронювання буде діяти протягом 10 днів, а після завершення терміну замовлення буде скасовуватись автоматично.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №9564, яким нардепи пропонують штрафувати водіїв авто і мотоциклів, що перевищують допустимий рівень шуму.

Крім того, ми раніше інформували, що у Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить учасникам бойових дій ввозити автомобілі без мита.

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