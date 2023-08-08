Бронювання автомобільних номерів: у МВС повідомили про нову послугу для українців

Нову послугу можна замовити за типом транспортного засобу.
В Україні почала роботу нова сервісна послуга для громадян, яка дозволяє обирати та бронювати бажаний номерний знак для автомобіля.
Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
Він зазначив, що нову послугу можна замовити за типом транспортного засобу.
"Але є важлива умова — на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак. Скористатися такою послугою можна через Електронний кабінет водія", - поінформував він.
Крім того, міністр заявив, що після замовлення послуги бронювання буде діяти протягом 10 днів, а після завершення терміну замовлення буде скасовуватись автоматично.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №9564, яким нардепи пропонують штрафувати водіїв авто і мотоциклів, що перевищують допустимий рівень шуму.
Крім того, ми раніше інформували, що у Верховній раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить учасникам бойових дій ввозити автомобілі без мита.
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