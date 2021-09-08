Центром Києва проїхалася безпілотна Tesla з "незаконним" програмним забезпеченням: користувачі Мережі здивовані

Поки воно розраховане лише на США.

Як відомо, наразі компанія Tesla працює над розробкою бета-версії программного обеспечения Full Self-Driving (FSD) .

Утім, FSD вже встигла просочитися через різноманітні хакерські спільноти та, як наслідок, поширюватися в різних країнах. Одна з таких Tesla опинилася в Києві, передає Electrek.

Зазначимо, що наразі програмне забезпечення Tesla FSD Beta тестується лише всередині компанії, тільки в США і тільки в рамках "програми раннього доступу", до якої входять деякі клієнти Tesla. Поки FSD не адаптовано для інших країн, де діють різні дорожні знаки та правила водіння.

На опублікованому ролику програмне забезпечення відчуває деякі труднощі з розумінням навколишнього середовища. Це може бути пов'язано з тим, що FSD не покладається на карти з високою роздільною здатністю і геоблокуванням. Замість цього Tesla намагається створити автопілот на основі комп'ютерного зору і нейронних мереж, який теоретично міг би орієнтуватися в будь-якому середовищі.

Проте, автомобіль впорався з низкою ситуацій в незнайомому місті: автопілот точно розпізнавав сигнали світлофора, дорожню розмітку, самостійно повертав на перехрестях і пропускав зустрічні автомобілі.

Відповідне відео викликало здивування серед користувачів Мережі, які не можуть зрозуміти, як це програмне забезпечення потрапило до України, де Tesla взагалі офіційно не представлена.

Додамо, що автор ролику використовував версію FSD 8.2, що вийшла 4 березня 2021 року. За даними ЗМІ, остання дев'ята версія автопілота також потрапила в руки хакерів. У компанії витік FSD не прокоментували.

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