Через борги можна втратити права: що слід знати водіям

Посвідчення водія / © thedigital.gov.ua

Реклама

В Україні водії, які мають значні борги з аліментів, можуть втратити право керування авто. Щоб уникнути цього, слід якнайшвидше погасити заборгованість.

Про це повідомляє SUV News із посиланням на юристів.

Законодавство України передбачає, що обмеження на водійські права можуть застосовуватися не лише за порушення правил дорожнього руху, а й за невиконання судових рішень щодо сплати аліментів. Виконавча служба має повноваження ініціювати такі санкції щодо боржників.

Реклама

Процедура позбавлення водійських прав працює за чітким алгоритмом:

дані про боржника потрапляють до єдиної бази, і під час перевірки документів поліцейські можуть вилучити його водійське посвідчення.

Якщо водій був поінформований про обмеження, але свідомо це ігнорував, йому загрожує додатковий штраф і тимчасове позбавлення права керування авто на строк до шести місяців — навіть після погашення боргу.

Юристи радять водіям, які зобов’язані сплачувати аліменти, регулярно перевіряти стан своїх фінансових зобов’язань та уникати заборгованостей. Це допоможе уникнути несподіваних проблем на дорозі.

«Часто водії дізнаються про позбавлення прав тільки під час зупинки автомобіля поліцією, що створює масу незручностей, особливо якщо людина перебуває далеко від дому або використовує автомобіль для роботи», — зазначають експерти.

Ця норма діє в Україні вже кілька років і довела свою ефективність. За словами фахівців, вона стала потужним стимулом для своєчасної сплати аліментів, допомагаючи забезпечити фінансову підтримку дітей.

До слова, раніше у Верховній Раді спростували інформацію про запровадження штрафів для водіїв за подяку «аварійкою».