Через дефіцит пального в Україні суттєво зріс попит на електромобілі: які "зелені" моделі купують найчастіше

На українському авторинку за підсумками травня 2022 року істотно збільшилася зацікавленість у електрокарах.
Так, протягом минулого місяця українці придбали 1 016 повністю електричних автомобілів (BEV). Як наслідок, такий результат виявився кращим з початку року та на 63% більшим, ніж рік тому.
Про це повідомляє "Укравтопром" у своєму Telegram-каналі.
Зазначається, що частка нових машин в цій кількості становила 28% проти 11% торік. Основну масу зареєстрованих у травні електромобілів склали легкові авто - 984 екземплярів (нових - 287, уживаних – 697). Порівняно із торішнім результатом реєстрації легкових BEV у травні підскочили майже на 67 відсотків.
Із 32 комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, нових машин не було. Відносно травня 2021 року попит на комерційні електромобілі не змінився.
Всього за п’ять місяців від початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 3 090 електромобілів, що на 2,5% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Частка уживаної техніки в цій кількості складає 80 відсотків.
Найпопулярнішим електрокаром на ринку України залишається Nissan Leaf. Від січня до травня українську реєстрацію отримали 567 авто цієї моделі.
Другий результат, вкотре, продемонструвала Tesla Model 3. На цей раз в її заліку 263 реєстрації. У трійку бестселерів потрапив Volkswagen e-Golf. Даний електрокар вибрали 156 автомобілістів. Четвертим за популярністю став електромобіль Volkswagen ID.4 – 138. Замикає nтоп-5 ринку автомобілів на акумуляторних джерелах живлення Dong Feng M-NV – 132 реєстрації за п’ять місяців.
Лідером на ринку комерційних електромобілів залишається Renault Kangoo Z.E. – 77 реєстрацій.
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