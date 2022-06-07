Через дефіцит пального в Україні суттєво зріс попит на електромобілі: які "зелені" моделі купують найчастіше

Через дефіцит пального в Україні суттєво зріс попит на електромобілі: які "зелені" моделі купують найчастіше

На українському авторинку за підсумками травня 2022 року істотно збільшилася зацікавленість у електрокарах.

Так, протягом минулого місяця українці придбали 1 016 повністю електричних автомобілів (BEV) . Як наслідок, такий результат виявився кращим з початку року та на 63% більшим, ніж рік тому.

Про це повідомляє "Укравтопром" у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що частка нових машин в цій кількості становила 28% проти 11% торік. Основну масу зареєстрованих у травні електромобілів склали легкові авто - 984 екземплярів (нових - 287, уживаних – 697). Порівняно із торішнім результатом реєстрації легкових BEV у травні підскочили майже на 67 відсотків.

Із 32 комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, нових машин не було. Відносно травня 2021 року попит на комерційні електромобілі не змінився.

Всього за п’ять місяців від початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 3 090 електромобілів, що на 2,5% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Частка уживаної техніки в цій кількості складає 80 відсотків.

Найпопулярнішим електрокаром на ринку України залишається Nissan Leaf. Від січня до травня українську реєстрацію отримали 567 авто цієї моделі.

Фото: Associated Press

Другий результат, вкотре, продемонструвала Tesla Model 3. На цей раз в її заліку 263 реєстрації . У трійку бестселерів потрапив Volkswagen e-Golf. Даний електрокар вибрали 156 автомобілістів . Четвертим за популярністю став електромобіль Volkswagen ID.4 – 138 . Замикає nтоп-5 ринку автомобілів на акумуляторних джерелах живлення Dong Feng M-NV – 132 реєстрації за п’ять місяців.

Лідером на ринку комерційних електромобілів залишається Renault Kangoo Z.E. – 77 реєстрацій .

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