Черги на виїзд досягають доби: "євробляхи" масово вивозять з України

До кінця пільгового розмитнення залишається тиждень.

Українці почали масово вивозити автомобілі на європейській реєстрації.

Про це повідомляє Державна митна служба в Telegram.

Зазначається, що станом на 3 листопада у пункті пропуску "Нові Яриловичі" у Чернігівській області на кордоні з Білоруссю сформувалася черга з більш ніж 80 автомобілів з іноземною реєстрацією. Машини зібралися у напрямку виїзду за межі митної території України.

Митники зазначають, що ситуація склалася внаслідок швидкого завершення періоду спрощеного митного оформлення. Так, очікування в черзі щодо виїзду на "євроблясі" становить добу.

На Чернігівській митниці вказали, що вживають усіх організаційних та практичних заходів, спрямованих на дотримання законодавства та забезпечення динамічності здійснення митних процедур.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення дається 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Додамо, що пільгове розмитнення автомобілів на європейській реєстрації завершується 11 листопада .

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