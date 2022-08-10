Чи потрібно повертати ПДВ на пальне: експерти дали відповідь

Зокрема, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України Данило Гетманцев сумнівається щодо повернення ПДВ.

Про це він розповів у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Скасування податків на паливо призвело до того, що на цьому заробили імпортери, які не знизили свої ціни на повну суму скасованого податку. Але якщо ми зараз з вами відновимо ці податки, за це заплатять не імпортери, а за це заплатить споживач. Бо вони (імпортери) перекладуть це на плечі споживачів, і це також очевидно", - сказав Гетманцев.

За його словами, це питання необхідно обговорити, як і запровадження додаткового імпортного збору, яке пропонує Національний банк і яке підтримав заступник глави Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма, що нині активно обговорюють в уряді.

"Ми очікуємо від уряду розрахунків і конкретної моделі, і тоді обговорюватимемо це у Верховній Раді й ухвалюватимемо рішення. Я не кажу про те, що цього не буде, тому що популярних рішень у нинішній ситуації не залишилося. Але деякі непопулярні рішення нам доведеться ухвалити, хотів би цього хтось чи ні", - підсумував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики України.

Своєю чергою, директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн виступив категорично проти повернення ПДВ на пальне.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Тільки не ПДВ! Весною до нуля знизили акциз, а ПДВ на пальне з 20% до 7%. Так ось ПДВ повертати не можна!

Навести лад на тисячах точок продажу пального, проконтролювати касову дисципліну, видавання та справжність чеків, перекрити канали фіктивного продажу нафтопродуктів – це завдання було неможливим для податкової й до війни, а зараз й поготів.

Тому треба шукати інші компенсатори, наприклад, акциз. Його держава навчилась непогано адмініструвати. Акцизи збирають на кордоні та виробництвах, це десятки, а не тисячі точок", - сказав Куюн.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.