Чому в Україні не розвивається ринок електромобілів та як може відбутися масовий перехід на "зелені" авто: експерти дали відповідь

Фахівці розповіли, чому на українському ринку машин так погано розвинені електромобілі та що саме може сприяти їхній популярності.

Автомобілі з електричним двигуном стають все більш популярними. Інтерес до них помітно зріс під час подорожчання пального, але був радше теоретичним, ніж практичним: українці цікавилися, та масово електромобілі не купували.

Експерти Інституту досліджень авторинку з'ясували, чому не відбувається масовий перехід на "зелені" машини та яким чином може прискоритися популярність цього сегменту.

Загалом від січня до червня 2022 року українці придбали 8,2 тисячі електромобілів. Це — на 29,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Понад 51% електромобілів (4,3 тис.) у першому півріччі придбали на внутрішньому ринку, ще 3,3 тис. (39,5%) привезли вживаними з-за кордону, і лише 754 машини з електричним двигуном купили новими (9,2% від загальної кількості). Тобто, абсолютну більшість електромобілів — понад 90% — в Україні купують вживаними.

Електромобілі в загальній структурі продажу "легковиків" в Україні в першій половині 2022 року склали 1,4%. Це дещо більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли цей показник був зафіксований на рівні 0,9%. Утім, про масовий перехід на електромобілі не йдеться і на це фахівці бачать декілька причин:

причина № 1: вартість. За статистикою, понад 70% автомобілів, що купують українці, коштують до $10 тисяч. Водночас абсолютна більшість електромобілів (80%) — дорожчі за $10 тисяч. Водночас 10% ринку — це електричні авто вартістю понад $50 тисяч, а середня ціна електромобіля у першій половині 2022 року, за даними Automoto.ua, склала $19 900.Таким чином, у більшості українців просто немає можливості придбати навіть вживаний електромобіль;

причина № 2: мала кількість бюджетних електроавто на ринку. Ніша майже повністю зайнята Nissan Leaf, рідше Kangoo Z.E. та Fiat 500e. Тобто, в найбільш популярному сегменті бюджетних авто відсутні достатня пропозиція та вибір;

причина № 3: недосконалі технічні характеристики бюджетних електроавто. Такі машини потребують довгого часу заряджання та мають обмежений запас ходу — в більшості до 100 кілометрів до наступного заряджання;

причина № 4. Вичерпна кількість покупців, які мають власну зарядну точку. Оскільки більшість українців заряджають електричні авто вдома, саме вони в більшості й купують електромобілі. Проте кількість таких людей незначна порівняно із загальною кількістю автомобілістів, та є досить обмеженою, що також не сприяє продажам;

причина № 5. Поступове здорожчання електроавто. Порівняно з початком року ціна зросла на усі популярні моделі "електричок". Так, Nissan Leaf на початку коштував в середньому $10 700, а в червні уже $12 800. Renault Kangoo Z.E. подорожчав від $7 650 до $9 650, а Fiat 500 — від $10 500 до $13 700. Дорожчими стали і автомобілі Tesla — як доступніша Model 3 ($38 900 — $40 000), так і Model S ($36 075 — $37 000).

Загалом, експерти впевнені, що масовий перехід на електромобілі, і не лише в Україні, можливий за умови поєднання цілого комплексу факторів:

- подальшого зростання ціни пального;

- розвитку інфраструктури зарядних станцій;

- здешевлення електромобілів та розширення їх асортименту на ринку;

- збільшення купівельної спроможності громадян та наявність програм фінансування;

- покращення технічних характеристик авто на батарейній тязі, зменшення часу заряджання та збільшення ємкості батареї.

А поки ж, враховуючи реалії найближчого десятиліття, потрібно поповнювати український автопарк будь-якими авто, адже рівень автомобілізації у нас наразі удвічі нижчий, ніж в ЄС: 250 авто у нас проти 600+ в Європі.

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