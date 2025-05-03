Чому варто не забувати про заміну антифризу: прості поради для водіїв

Заміна охолоджувальної рідини

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Ігнорувати вчасну заміну охолоджувальної рідини — небезпечна звичка, яка може призвести до серйозних поломок у системі охолодження двигуна автомобіля. Особливо влітку, коли спека підіймає ризики до максимуму. У такі дні на дорогах нерідко можна побачити машини з перегрітими двигунами, що змушені стояти на узбіччі. Причина цього найчастіше не зламана помпа і не забитий радіатор, а старий антифриз, який уже втратив свої захисні властивості.

Про це розповів власник мережі СТО в інтерв’ю ampercar.com.

Більшість водіїв добре пам’ятають, коли потрібно міняти масло чи гальмівну рідину. А ось про терміни служби антифризу згадують не всі — і дарма. Якщо рідина стара або не відповідає технічним вимогам, двигун може легко перегрітись. А це вже — потенційно дорогий ремонт.

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Середній термін служби антифризу — 40–50 тисяч кілометрів. Але точні цифри залежать від конкретного типу рідини: одні «живуть» два роки, інші — до п’яти. При цьому в складних умовах експлуатації антифриз може втратити свої властивості раніше. Щоб не гадати наосліп, краще проконсультуватися з фахівцем.

Є й простий спосіб перевірки — тест-смужка. Вона недорого коштує і продається в більшості автомагазинів поруч з антифризом. Все просто: занурюєте смужку в бачок, чекаєте кілька секунд і звіряєте колір зі шкалою на упаковці. Це дасть чітке уявлення, чи рідина ще справна.

Але можна й без тестера — просто погляньте на колір. Якщо антифриз став темним, каламутним або молочним — це сигнал, що він втрачає свої властивості. Іржавий або коричневий відтінок — ознака корозії в системі охолодження. А піна, пластівці чи осад — пряма вказівка: рідину треба міняти терміново і показати авто спеціалістам. Ймовірно, система вже працює з серйозними збоями.

Раніше повідомлялося, що один з поширених водійських страхів — втрата колеса під час руху автомобіля. Такі випадки, хоча трапляються не часто, призводять до серйозних ДТП зі страшними наслідками.

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