Чим небезпечна заправка авто на 500 гривень: поради "бідним" водіям

Гроші, зекономлені на заправці, можуть швидко перетворитися на високі витрати на ремонт. / © pixabay.com

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На тлі здорожчання пального в Україні дедалі частіше водії вважають за краще заправлятися на певну, відносно невелику суму.

Чому це може шкодити автомобілю, пояснює Vnedorozhnik.

Любителів заправлятися на умовні 500 гривень попереджають що система на АЗС заточена на видачу певної кількості пального, а не його вартість. При середній ціні бензину А95 на рівні 54,47 гривні за літр на таку суму вам належить приблизно 9,18 літра пального, але система округлить це значення — не на користь водієві.

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Пошкодження паливного насоса

Експерти поперджають, що паливний насос швидко перегрівається і зношується в результаті постійної їзди з низьким рівнем пального в баку.

«Цей агрегат знаходиться безпосередньо в паливному баку, він змащується і охолоджується самим бензином, об’єм якого завжди повинен становити не менше чверті ємності», — зазначають у виданні.

Ще одна небезпека низького рівня пального

За словами механіків, якщо в резервуарі критично мало пального, на його стінках починає конденсуватися волога, яка потрапляє у форсунки і викликає корозію точних елементів паливної системи. Найбільш загрозливою така ситуація є для дизельних двигунів — потрапляння повітря в систему впорскування може призвести до перегріву камери згоряння та прогару поршня.

Крім того, є небезпека потрапляння до бензонасоса, паливної системи та двигуна дрібного сміття, яке з часом накопичується на дні кожного автомобіля. Коли рівень палива досягає критичної позначки, осад починає засмоктувати в паливний насос. Це засмічує паливний фільтр і може повністю блокувати подачу пального до двигуна.

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Раніше експерти встановили, скільки може проїхати автомобіль із лампочкою рівня пального, яка блимає.