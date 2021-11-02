Ціна на бензин та дизельне пальне: як українські АЗС змінили їхню вартість протягом жовтня

Ціна на бензин та дизельне пальне: як українські АЗС змінили їхню вартість протягом жовтня

Заправитися стало значно дорожче.

Низка українських АЗС протягом жовтня істотно скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це повідомляє UBR.

Зазначимо, що Мінекономіки тричі змінювало середні ціни бензину та дизеля щоразу підвищуючи показник. У зв'язку з цим розцінки на АЗС України також піднімалися.

Так, за місяць – від 1 жовтня до 1 листопада – середня ціна на А-95 зросла на 1,82 коп., до 31,77 грн. А-92 подорожчав на 1,79 грн, до 30,86 грн. У свою чергу літр ДП став дорожчим на 2,11 грн і тепер коштує 30,66 грн, випливає з даних моніторингу Консалтингової групи А-95.

Понад десяток мереж АЗС підняли вартість 95-го більш ніж на 2 грн.

"Нафта" - плюс 2,5 грн, до 33,49 грн;

WOG, ОККО, Shell, "Паралель", Socar - плюс 2,03 грн., до 33,2 грн;

"Укрнафта" (31 грн), "Авіас" (30,95 грн), KLO (32,79 грн), "Автопорт" (33 грн), UPG (32,3 грн), "Автотранс" (32,98 грн) – плюс 2 грн (ціни вказані станом на 1 листопада).

У свою чергу, літр 92-го максимально подорожчав на таких заправках:

"Автотранс" – плюс 2,1 грн, до 32,28 грн;

"Укрнафта" (30 грн), WOG, ОККО, Shell (усі - 32,49 грн), "Авіас" (29,95 грн), UPG (31,6 грн), Socar (32,98 грн) - плюс 2 грн.

Літр дизеля подорожчав більш ніж на 2 грн на більшості АЗС, які входять до моніторингу:

"Автопорт" – плюс 2,6 грн, до 31,8 грн;

"Авантаж 7" (28,85 грн), "Рур груп" (31,99 грн.), "Автотранс" (31,98 грн) - плюс 2,5 грн;

WOG, ОККО, Shell – плюс 2,48 грн, до 32,07 грн.

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 28,20 гривень за літр, для дизельного пального - 25,07 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 0,72 коп./літр та 0,63 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,2 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 32,07 грн/л.

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