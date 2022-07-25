Ціна на дизельне пальне в Україні може зрости до 70 грн/літр - експерт

Вартість дизеля на українських АЗС може суттєво зрости після змін від НБУ, каже фахівець.

Як відомо, 21 липня Національний банк України на 25% підняв офіційний курс гривні до долара. Від 9:00 21 липня 2022 року офіційний курс гривні до долара в Україні зафіксували на рівні 36,5686 грн/дол. До цього - від початку війни курс був зафіксованим на рівні 29,25 грн/дол.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн прогнозував, що скраплений газ може стабілізуватися на ціні 30 грн за літр, дизпальне коштуватиме 60-63 гривні, бензин у межах 55-57 гривень.

Утім, на думку директора Інституту розвитку економіки України Олександра Гончарова, ціна дизельного пального може зрости навіть до 70 гривень і більше за літр.

"Найімовірніше, українська влада спробує за рахунок девальвації гривні хоча б частково закрити дефіцит держбюджету-2022, а також допомогти експортерам. Але традиційно за все це заплатить населення, оскільки слідом за курсом валюти злетять і ціни на імпортні товари, зокрема , різке ослаблення гривні призведе до зростання цін на пальне", - цитує слова Гончарова "Телеграф".

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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