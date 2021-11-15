Ціна на вживані автомобілі в Україні може зрости на 5-15% - експерт

Ціна на вживані автомобілі в Україні може зрости на 5-15% - експерт

Останні півтора місяця в 2021 році - найкращий час для купівлі машини з пробігом.

В Україні вартість вживаних автомобілів може суттєво зрости.

Про це в коментарі для UBR розповів експерт Володимир Валуйський.

Так, за підсумками жовтня лідерами продажів на внутрішньому ринку України залишається Daewoo Lanos, а серед пригнаних із Європи та США – Volkswagen Passat. До трійки лідерів продажу жовтня серед вживаних автомобілів увійшли:

Daewoo Lanos, який можна було купити за середньою ціною $3100;

Volkswagen Passat – близько $11 600;

Skoda Octavia, вартість якої в середньому становила $7000.

Зазначається, що підсумковий цінник кожної з позицій формувався з року випуску, стану, пробігу, літражу двигуна та інших характеристик. Активно купували інші бюджетні марки - Volkswagen Golf, ВАЗ 2109/99, Renault Megane, Chevrolet Aveo/Vida, Ford Focus, Opel Astra і Skoda Fabia.

Валуйський також наголосив на тому, що попит на варіанти до $5000 серед його клієнтів за останній місяць збільшився у кілька разів. Істотну частку українського ринку старих автомобілів займають і імпортовані з Європи та США автомобілі.

Щодо цін, уточнює експерт, у проміжку місяць-два покупці різниці не побачать. Тому, наразі найкращий час придбати машину з пробігом, поки її вартість не підвищилася. Але якщо порівнювати їх із минулим роком – ціни на популярні моделі зросли на 5-15% залежно від сегмента. Тому він припускає, що є всі підстави чекати на наступний рік аналогічного здорожчання.

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