Де в Україні заборонено мити авто і які штрафи загрожують

Миття авто / © Pixabay

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Багато українських водіїв навіть не підозрюють, що вибір місця для миття авто може коштувати чималих грошей. За порушення правил благоустрою або екологічних норм передбачені штрафи — і суми можуть сягати 1700 грн.

Про це інформує SUV News з посиланням на юридичних експертів.

Правники наголошують: миття машини у недозволених місцях у межах населених пунктів є адміністративним правопорушенням. Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП):

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фізичним особам загрожує штраф у розмірі від 340 до 1360 грн,

підприємцям — штраф у розмірі від 850 до 1700 грн.

Втім, заборона стосується не лише міських територій. За межами міст також є чимало локацій, де мити автотранспорт не можна категорично. Передусім це — природоохоронні території: заповідники, національні тарегіональні парки, пам’ятки природи, ботанічні сади, зоологічні парки, а також об’єкти садово-паркового мистецтва.

У цих випадках застосовується стаття 91 КУпАП. Вона передбачає штраф від 153 до 408 грн з можливістю конфіскації засобів та інструментів, що використовувалися для миття авто.

Причини заборон зрозумілі: хімікати та паливно-мастильні матеріали, що змиваються під час миття кузова, завдають шкоди природі, ґрунтам та водоймам.

І хоча в окремих випадках суди можуть проявляти поблажливість і скасовувати стягнення через малозначність порушення, юристи не радять покладатися на удачу.

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«Економія на послугах автомийок може обернутися не тільки штрафом, а й завданням шкоди навколишньому середовищу. Краще витратити додаткові кошти на професійну мийку, ніж ризикувати своїм бюджетом і природою України», — кажуть експерти.

До слова, раніше поліція спростувала чутки про начебто нові штрафи для водіїв авто за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки.

Зауважимо, юристи попередили українських водіїв про штрафи за вживання алкоголю у припаркованому авто. Адже закон передбачає покарання не лише за керування машиною у стані сп’яніння.