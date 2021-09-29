Дефіцит автомобілів в Україні: які популярні моделі вже не можна купити

Дефіцит автомобілів в Україні: які популярні моделі вже не можна купити

В автосалонах машини є тільки у деяких версіях.

В автомобільній індустрії зараз дуже не проста ситуація через коронавірус та дефіцит чипів. Через це зупиняються заводи та відповідно виробництво.

Все це вплинуло на поставки автомобілів, тому в Україні зараз немає в наявності деяких популярних моделей. AUTO-Consulting перевірили два десятки автосалонів і виявили, яких машин в них не вистачає.

renault.ua

Популярний позашляховик Renault Duster зараз у дилерів в обмеженій кількості. У деяких є тільки автомобілі з МКП, дизельні або бензинові моделі з переднім приводом. Обіцяють, що версії 4х4, з дизелем та АКП будуть протягом наступних двох місяців.

Також дуже обмежений асортимент Suzuki Vitara. В автосалонах доступна базова версія з мотором на 1,6 л і переднім приводом. Повнопривідний варіант в Україні можна очікувати не раніше лютого 2022 року. Також в одному салоні немає версії 4х4.

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Проблеми є і у Skoda Octavia, найближча поставка якої очікується в лютому. Це будуть моделі різних комплектацій, але тільки з бензиновим двигуном 1,4 л. На авто з іншим агрегатом доведеться чекати до квітня 2022 року.

У двох автосалонах Skoda в наявність виявилася тільки одна Octavia з МКП. Машини з "автоматом" можна буде замовляти в грудні-січні, а доставлять їх аж в травні-червні.

newsroom.toyota.co

На Toyota RAV4 замовлення в одному з автоцентрів закриті, і невідомо, коли їх відкриють. В інших салонах очікують, що в жовтні-листопаді виробник може відкрити якийсь склад і автомобілі надійдуть в Україну в січні-березні 2022 року. Хоча вибір авто буде обмежений.

Ще в декількох автосалонах сказали, що іноді звідкись раптом з'являються декілька машин, але їх швидко розбирають.

kolesa.ru

Також на складах є невелика кількість Volkswagen Tiguan. Хоча в центрах є бензинові та дизельні моделі в різних комплектаціях з повним приводом.

Раніше повідомлялося, що в Україні на складах дилерів виявили дефіцит автомобілів.

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