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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Україна
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192
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Деякі водії в Україні повинні мати подвійне страхування, інакше — штраф

Водії автобусів та маршруток мають подбати про додаткове страхування, щоб уникнути штрафу.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Водій пасажирського транспорту

Водій пасажирського транспорту / © pixabay.com

В Україні на додаток до автоцивілки водії пасажирського транспорту зобов’язані також мати індивідуальний страховий поліс. В іншому разі їм загрожують серйозні штрафи.

Про це пише Wheel News.

Наявність додаткової страховки у водіїв маршруток та автобусів перевіряють інспектори поліції та представники Укртрансбезпеки. Якщо у водія не виявиться індивідуального страхового поліса, йому загрожує штраф до 17 тис. грн.

Як пояснили правники, юридичну відповідальність за відсутність цього документа несе транспортне підприємство. Однак, здебільшого штрафи вираховують із зарплати винного водія.

Адвокати радять водіям мати додатковий поліс, щоб уникнути фінансових втрат.

Нагадаємо, 2025 року в Україні набув чинності новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників авто, через що суттєво зросли ціни на автоцивілку.

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