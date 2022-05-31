Депутати пропонують скасувати нульове розмитнення авто: як це може вплинути на український ринок

30-го травня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, який пропонує скасувати більшість пільг на імпорт товарів, що діяли від початку квітня.

Зокрема, документ передбачає скасування нульового розмитнення на автомобілі.

Отже, як саме можливе скасування нульового розмитнення "євроблях" може вплинути на український авторинок.

Про це йдеться в Інституті дослідження авторинку.

Зазначається, що це знову активізує тих, хто вагався в доцільності купівлі авто за кордоном, або розраховував, що в нього буде ще три місяці на спокійний вибір та доставлення машини. Оскільки зараз часові рамки знову чітко невідомі, варто очікувати зростання черг на кордонах. Особливо активними зараз будуть ті, хто схоче розмитнити авто ще за нульовим розмитненням, а продати вже за повною ринковою ціною після скасування.

По-друге, повернення до попередніх ставок митних платежів сповільнить імпорт та зменшить його об’єми та кількість. Привезти доступні автомобілі, яких найбільше потребують українці, буде економічно невигідно через розмір акцизного податку, який часто виявляться більшим за вартість самого автомобіля. Це сповільнить активність і на внутрішньому авторинку.

По-третє, ціни на ринку, що почали знижуватися внаслідок поступового його насичення привезеними авто з-за кордону, почнуть знову зростати. Що, на фоні й так невисокої купівельної спроможності українців, яка ще більше знизилася внаслідок війни, зробить купівлю автомобіля ще більше недоступною. Це, своєю чергою, сприятиме старінню автопарку, змушуючи українців купувати старі автомобілі на внутрішньому ринку замість "пригону" з-за кордону за ту ж вартість.

На думку експертів, система оподаткування імпорту вживаних авто потребує комплексної реформи. Проаналізувавши проблеми на авторинку на шляхи їх розв’язання, збалансованим та компромісним рішенням було б скасування акцизного податку на всі види транспортних засобів як рудимент, що не відповідає практиці ЄС. А також спрощення процедур та автоматизація процесів під час імпорту.

Додамо, що на початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Закон про "нульове розмитнення" дозволяє без сплати податків ввозити в Україну транспортні засоби на час дії військового стану - поки що, це до 23 серпня.

Це було зроблено для того, щоб швидко доставити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також, щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені у результаті бойових дій.

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