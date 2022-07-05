Депутати розглядають варіант із альтернативним розмитненням авто в Україні: що пропонують

Депутати розглядають варіант із альтернативним розмитненням авто в Україні: що пропонують

У Верховній Раді з'явилися два законопроєкти щодо "легалізації" машин на європейській реєстрації.

Так, голова комітету ВР Данило Гетманцев та його заступник Олександр Ковальчук розробили документи, які пропонують змінити систему розмитнення автомобілів.

У ВР ці законопроєкти зареєстровані під №7466-1 та №7466-2.

Зазначається, що перший документ передбачає такі умови:

термін дії – до 2027 року;

для авто старше трьох років залишається діяти формула нарахування акцизу зразка 2018-го;

мито та ПДВ нараховуються не на митну вартість авто, а на акциз, оскільки на більш старі авто акциз часто перевищує вартість самого авто, фінальна вартість буде ще дорожчою;

для нових авто у віці до 3 років, що ввозяться юридичними особами, діятиме "таблична" формула; за нею вартість розмитнення дорогих авто складе лише 5-10% вартості.

Цікаво, що експерти Інституту дослідження авторинку розкритикували цю ініціативу.

"Висновок: негативний. Ухвалення альтернативного проєкту в такій редакції ще більше закупорить ринок. На нові авто в українців у більшості немає коштів, більшість продажів – авто вартістю $5-8 тисяч. Від ще більших податків люди багатшими не стануть", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 21 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі - від 1 липня. 30 червня цей документ підписав президент України - Володимир Зеленський.

Таким чином, відбувся "відкат" до системи розмитнення, ухваленої ще попереднім скликанням Верховної Ради восени 2018 року під тиском громадськості — руху власників так званих "євроблях".

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