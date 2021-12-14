Держприкордонслужба отримала від київських митників бронетранспортер, який незаконно ввезли до України

Транспортний засіб зберігався протягом останніх трьох років.

Київська митниця передала Держприкордонслужбі бронетранспортер марки Turkar 2016 року випуску.

Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці відомства.

Зазначається, що цей транспортний засіб було ввезено до України в 2016 році та через відсутність у власника дозвільних документів одразу не був оформлений. Згодом його заявили в режим митного складу, де він зберігався протягом трьох років.

Facebook/Київська митниця Держмитслужби

Однак, термін зберігання, визначений Митним кодексом України, добіг кінця, а власник цього транспортного засобу так і не звернувся до Київської митниці для його митного оформлення. Після цього командно-штабна машина була передана в дохід держави та до сьогодні зберігалася під митним контролем на складі Київської митниці.

А відтепер, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України, митниця передала БТР до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України.

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