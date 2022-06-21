Деякі українські АЗС змінили ціни на автогаз: за скільки тепер ним можна заправитися

Деякі українські АЗС змінили ціни на автогаз: за скільки тепер ним можна заправитися

Мережі протягом минулих вихідних, від 17 до 20 червня, скорегували вартість блактиного пального.

Так, на деяких АЗС вартість цього виду пального почала падати.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зокрема, продукт у дніпропетровській мережі "Нефтек" здешевшав на 1 грн/л, до 44,99 грн/л. На 1,32 грн/л і 1,21 грн/л, до 39,97 грн/л і 42,99 грн/л знизили ціни "Авантаж" і Motto відповідно.

На АЗС Chipo відкоригували ціни на 16 коп./л, до 42,34 грн/л. Нагадаємо, що окремі мережі АЗС минулого тижня переглянули вартість автогазу в бік зменшення.

До вашої уваги середня ціна на автогаз у всіх мережах України:

Фото: enkorr.ua

Як зазначається, зменшення роздрібних цін зумовлене збільшенням об’ємів постачання автогазу до України та збалансуванням попиту на нього. Зазначимо, наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким немає черг на АЗС.

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