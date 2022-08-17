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"Дія" розпочала тестування нових корисних функцій для водіїв

"Дія" розпочала тестування нових корисних функцій для водіїв

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"Дія" розпочала тестування нових корисних функцій для водіїв

Фото: УНІАН

Державний портал "Дія" розпочав бета-тестування декількох функцій для автомобілістів.

Так, йдеться про такі послуги, як: шеринг автомобіля, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію ТЗ англійською мовою.

Про це йдеться на сайті "Дія".

Зазначається, що наразі українці зможуть взяти участь у бета-тестуванні вищевказаних послуг. Тільки уявіть як документи англійською мовою можуть стати в нагоді за кордоном.

Крім того, у застосунку невдовзі з’явиться послуги належного користувача. Проєкт перебуває на етапі підготовки до бета-тестування. Майте на увазі, що участь у тестуванні повинні брати 2 особи: власник автомобіля та водій, який хоче стати належним користувачем аби отримувати штрафи з камер замість власника.

На жаль, більшість проектів скасувались та навіть не реалізувались у зв’язку з бойовими діями. Проте, “Дія” не стоїть на місці та продовжує розвиватися. Крім того, в планах є впровадження послуги розмитнення автомобілів на іноземних номерах, що зменшить корупцію на митниці.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1114
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