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Для власників старих автомобілів можуть ввести новий податок: що відомо

Для власників старих автомобілів можуть ввести новий податок: що відомо

Associated Press

Усе заради очищення довкілля.

Для власників старих автомобілів можуть ввести новий податокутилізаційний збір.

З такою пропозицією виступили в Держекоінспекції, передає UBR.

Так, за словами глави відомства Андрія Мальованого, відсутність розгалуженої мережі центрів для здавання і знешкодження старих авто, необхідність доплачувати за знищення машини не стимулюють водіїв утилізувати старі авто згідно з вимогами законодавства. Відповідно такий бізнес не є прибутковим.

Голова Держекоінспекції підкреслив, що для вирішення проблеми потрібно застосовувати аналогічні з Європою механізми, серед яких:

  • доплати автовласникам під час покупки нового авто після належної утилізації старого;
  • стягнення утилізаційного збору після закінчення експлуатації автомобіля;
  • високі штрафи для тих, хто порушує норми утилізації авто;
  • розширена відповідальність автовиробника, який повинен подбати про подальше "знешкодженні" відпрацьованого товару.

Додамо, що в Україні тільки 5% автовласників віддають свої машини на утилізацію. А потрапляючи на звалища вживані авто забруднюють грунт свинцем, іржею, відпрацьованими маслами. Наприклад, за підсумками 2020 року було утилізовано лише 13 тисяч машин.

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