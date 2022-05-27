Для водіїв можуть посилити відповідальність за порушення ПДР під час воєнного стану: що відомо

Для водіїв можуть посилити відповідальність за порушення ПДР під час воєнного стану: що відомо

У Верховній Раді зареєстровано низку законопроєктів, якими передбачається посилити відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху в умовах воєнного стану.

Так, депутати пропонують збільшувати штрафи особливо злісним порушникам правил дорожнього руху, а також повернути систему штрафних балів. Крім того, пропонується посилити відповідальність автошкіл за неякісну підготовку водіїв.

Про це розповів заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, передає Укрінформ.

Так, законопроєктом №7354 передбачено новий порядок відповідальності за порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспорту, порушення порядку державної акредитації шкіл, атестації спеціалістів і порядку оформлення або видачі посвідчення водія.

За його словами, у разі ухвалення цього законопроєкту суб’єктами відповідальності виступатимуть особи закладів, що проводять підготовку і перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів і посадові особи територіальних сервісних центрів при МВС. Адміністративна відповідальність наступатиме лише за умови, що допущені порушення не містять в собі складу кримінального правопорушення.

Окрім того, розглядатиметься й проєкт закону №7026-1, який пропонує збільшувати штрафи за систематичні порушення правил дорожнього руху.

"За систематичні порушення правил дорожнього руху розмір штрафу збільшується. Від трьох до п'яти правопорушень – удвічі, від п'яти до десяти – у п'ять, понад 10 разів – позбавлення права керування транспортним засобом терміном до двох років. Під систематичним правопорушенням мається на увазі вчинення трьох та більше таких протиправних дій протягом року", - пояснив Крейденко.

Своєю чергою, законопроєкт №6502 впроваджує облік штрафних балів у сфері дотримання безпеки дорожнього руху. Зокрема, пропонується запровадити систему нарахування штрафних балів за порушення ПДР, зафіксованих не в автоматичному режимі, що тягне за собою тимчасове призупинення дії посвідчення водія до моменту повторного проходження ним повторного курсу навчання за відповідними програмами та успішного складання теоретичного та практичного іспиту на знання ПДР.

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