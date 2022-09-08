Для ЗСУ придбали величезну партію новеньких пікапів Mitsubishi та Peugeot: фото

Зазначається, що йдеться про моделі Pegeout Landtrek та Mitsubishi L200 на загальну суму 96 299 242 грн, або 2,6 млн євро. Частина з них уже в Україні й працюють на передовій.

Про це повідомляє благодійний фонд "Повернись живим" у Facebook.

Фото: Facebook/Повернись живим

Так, раніше Фонд уже передав до війська 254 нові автівки вартістю 194 344 924,9 грн. Ці машини підвозять боєкомплект, провізію, транспортують особовий склад, міномети, ПЗРК та ПТРК мобільних вогневих груп, евакуйовують поранених. Їх отримали понад 60 бригад, полків чи батальйонів Збройних сил та інших складових сектору безпеки й оборони.

Пікапи Mitsubishi L200 оснащують 2,4-літровими турбодизелями потужністю 154 та 181 к. с. та 6-ступінчастою механічною або автоматичною КПП. Peugeot Landtrek створено спільно з компанією Changan. Він доступний з 2,4-літровим 210-сильним бензиновим турбомотором та 1,9-літровим турбодизелем на 150 к. с. Пікап також пропонують з 6-ступінчастою механікою та автоматом.

Тож як бачимо, волонтери ні на хвилину не припиняють своєї діяльності, спрямованої на допомогу захисникам України. Вони закривають безліч запитів від наших бійців, зокрема й по автомобілях. Усе заради того, аби якомога швидше вигнати російських окупантів із нашої землі.

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