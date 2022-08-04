До 100 км/год: в Україні волонтери виготовляють повнопривідні багі для ЗСУ (фото)

Група волонтерів на основі японських позашляховиків виготовляє повнопривідні багі для Збройних сил України, аби ті могли допомагати бити російських окупантів.

Так, завдяки високому кліренсу автомобілі можуть долати будь-яку місцевість та розвивати швидкість до 100 км/год.

Про це йдеться в "Громадське радіо".

Зазначається, що ці багі створюються на базі позашляховиків - Mitsubishi Pajero та Hyundai Galloper.

Фото: hromadskeradio.org

"На їхній запит ми почали експериментувати. Витратили певну суму коштів. Прийшла така ідея, щоб займатися саме перероблюванням джипів, рамних джипів під багі.

Перша модель була перероблена з "Міцубісі Паджеро", інша — з "Хюндай Галлопер". Ми постійно експериментуємо. Одну модель хочемо зробити на 8 чи 10 місць. Зараз в розробці. Три моделі на виході. Є запит на моделі, які будуть суто для вивозу поранених бійців", - сказав волонтер Андрій Друзенко.

Як наголосив ще один волонтер Зорян Наумець, дві перші моделі вже пройшли необхідну обкатку та готові до використання у боях. Ще три моделі — будуть готові незабаром.

"Наші експлуатаційні тести, коли машина отримує максимально сильно, вони вже у нас пройшли. Те, що мало зламатися, вже зламалося та змінено, якісь технічні недоробки вже усунені. У важких умовах експлуатація теж відбувалася. Навіть були у Карпатах ці машини. Навіть їхали на високу гору. Їхали, спускалися, дивилися", - зазначив Наумець.

Унікальність цих багі у тому, що вони — повнопривідні, високої якості та полегшеної форми, мають більшу прохідність та високу швидкість.

"Крім того, у цих багі є лебідка, нею витягували навіть ЗІЛ. І при цьому дуже висока швидкість. Всі багі, які були до цього часу, робляться на базі ВАЗів, "Жигулів". Але японський автопром вищої якості та надійніший", - додав Друзенко.

Над автомобілями протягом місяця працює команда із чотирьох майстрів. Своїми проектами вони готові поділитись із волонтерами з інших міст. Надалі, кажуть волонтери, вони готові створювати й інші моделі — все залежить від запиту військових та наявності коштів.

Читайте також:

Може перевозити "джавеліни" та матиме гідравлічний ручник: для ЗСУ створили незвичайний тактичний багі

Багатодітна мати та пенсіонери подолали 2 500 км і привезли автомобілі для ЗСУ

Штурмова бригада ЗСУ отримала 12 новеньких пікапів Toyota