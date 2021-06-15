До Києва на презентацію привезли унікальні українські супервсюдиходи

Це дуже грізний конкурент для Sherp.

Нещодавно був показаний унікальний новий супервсюдихід Atlas, який розробили українські інженери.

Відтепер, цей транспортний засіб готується до презентації. Так, ввечері понеділка, 14 червня, до Києва привезли два екземпляри супервсюдиходів Atlas. Машини зібрані в Дніпрі і візьмуть участь у виставці "Зброя та безпека 2021", яка відбудеться в МВЦ від 15 до 18 червня, передає АвтоЦентр.

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Зазначається, що універсальність всюдихода забезпечують його габарити. Об’єм корисного простору всередині салону майже 10,5 кубічних метра, що дозволяє за бажанням клієнта обладнати його під будь-які мету та завдання. Кількість пасажирів може сягати 11 людей. Конструкція салону передбачає розміщення нош.

Радіус повороту Atlas менший, ніж у легкового автомобіля, що дуже важливо на пересіченій місцевості.

autocentre.ua

Швидкість пересування всюдихода сушею 60 км/год, а його кліренс становить 58 см. Щодо пересування водою, то пливе всюдихід зі швидкістю до 7 км/год.

Додамо, що Atlas за схожістю дуже нагадує інший український всюдихід - Sherp.

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