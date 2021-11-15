До України на продаж потрапив вживаний позашляховик Ford із зброєю в багажнику

До України на продаж потрапив вживаний позашляховик Ford із зброєю в багажнику

Це вже не перший подібний випадок.

До України дуже часто надходять автомобілі з пробігом із США.

Цього разу хотіли реалізувати "битий" позашляховик Ford. Утім, схоже, що цього не станеться.

Уся річ в тому, що американське законодавство, на відміну від українського, дозволяє громадянам мати коротко ствольну та навіть автоматичну вогнепальну зброю. Багато хто з автомобілістів возить її в багажнику та іноді забувають забрати перед відправкою авто в Україну.

Так, на автохабі в Одесі прикордонники знову обеззброїли “американця”. Знайшли автоматичну гвинтівку, магазини та вісім набоїв різного калібру.

Державна прикордонна служба України повідомляє що це вже далеко не перший випадок, коли забудькуваті американці продають своїх залізних коней “озброєними”. Лише цього року прикордонники Одеського загону виявили у вживаних автомобілях, які прибули в Україну після придбання на американських аукціонах, 25 одиниць зброї та 2 415 боєприпасів.

Усі заборонені для ввозу в Україну знахідки вилучені та встановленим порядком передані митниці.

Раніше розповідалося про те, що помилка співробітника змусила Ford відкликати популярний позашляховик.

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