До України на теплоході прибула величезна партія нових автомобілів: ЗМІ розсекретили одну з моделей

До України на теплоході прибула величезна партія нових автомобілів: ЗМІ розсекретили одну з моделей

Вантаж складається із понад 1,3 тисячі машин.

До України на теплоході HAE SHIN привезли величезну партію нових автомобілів.

Про це повідомила пресслужба Чорноморського морського порту, куди й прибув цей вантаж.

Зазначається, що 1 318 машин наразі вивантажуються з судна, яке прибуло із грузинського порту Поті. Він був ошвартований 22 грудня о 19.45, вивантаження почали о 21.30. Закінчити роботи планується 24 грудня до півночі.

Поті – це транзитний термінал, насправді автомобілі прибули з Південно-Східної Азії, зокрема, Кореї. Згідно інформації "Авто24", частина автомобілів – це Renault Koleos, які виробляються на корейському заводі Samsung Motors у місті Пусан.

Таким чином, ситуація з постачанням автомобілів на українському ринку поступово нормалізується після гострого дефіциту, спричиненого глобальним збоєм у постачанні мікрочіпів.

Додамо, що HAE SHIN – це автомобільний перевізник, побудований у 1994 році. Його вантажопідйомність становить 17 183 т DWT, поточна осадка – 7,3 метра, загальна довжина (LOA) -195,54 метра, ширина - 28,8 метра.