До України під час нульового розмитнення ввезли майже 100 тисяч авто: топ-10 машин, яких імпортували найбільше

До України під час нульового розмитнення ввезли майже 100 тисяч авто: топ-10 машин, яких імпортували найбільше

За період дії пільгового розмитнення автомобілів під час воєнного стану – з 9 квітня до 19 травня – до України завезли 94 420 автомобілів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що середній рік випуску автомобілів – 2008, середня ціна ввезеного авто – $4 632. Загальна сума пільг податків та мита – 10,5 млрд грн.

Так, до десятки популярних моделей ввезених авто увійшли:

Volkswagen Passat (5 654 авто),

Volkswagen Golf (4 542),

Skoda Octavia (3 483),

Audi A6 (2 414),

Volkswagen Touran (2 309),

Renault Megane (2 302),

Audi A4 (2 282),

Opel Zafira (2 088),

Ford Focus (1 863),

Opel Astra (1 782).

Оприлюднений також і рейтинг найдорожчих машин, які було ввезено до України під час нульового розмитнення:

Mercedes-Benz G500 (два автомобілі по $290 000 кожен),

Mercedes-Benz G63 ($248 000),

Ferrari Roma ($221 000),

McLaren 570S Spider ($186 000),

Toyota Land Cruiser 20 ($177 000).

Наразі більшість завезених авто становлять звичайні пасажирські моделі, але більшість з них мають кузов універсал. Таких більше половини. Ще близько 20% становлять кросовери та позашляховики (SUV). Велику частку завезених автівок скаладають недорогі машини в тому числі для армії. Автомобілі віком більше 10 років займають 2/3 усіх завезених машин. Більш-менш нові віком до 5 років – 13%, 6-10 років – 22%.

Додамо, що на початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів.

Це було зроблено для того, щоб швидко доставити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені у результаті бойових дій.