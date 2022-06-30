До України під нульове розмитнення ввезли "євробляху" Ferrari вартістю до 200 тисяч доларів

До України під нульове розмитнення ввезли "євробляху" Ferrari вартістю до 200 тисяч доларів

Задля безкоштовного розмитнення до України прибув суперкар Ferrari FF.

Зазначається, що цей автомобіль було помічено у Лвьові.

Про це повідомляє ТопЖир.

Судячи з усього, цей суперкар очевидно лише пригнали в Україну, адже він має європейські транзитні номери. Враховуючи, що у Ferrari FF величезний 6,2-літровий V12, можна непогано зекономити. У Європі ця машина уоштує від 120 до 200 тисяч доларів.

Фото: topgir.com.ua

Ferrari FF виготовляли від 2011 до 2016 роки, а потім на зміну їй пришла покращена модель GTC4 Lusso. Усього зібрали 2 291 Ferrari FF. Купе потужністю 650 к.с. здатне розвинути 335 км/год та розігнатися до "сотні" за 3,7 с. Водночас у автомобіля чотиримісний салон та немаленький 450-літровий багажник. Особливість Ferrari FF – повний привід із одразу двома коробками передач.

Додамо, нещодавно Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повернув мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто від 1 липня .

Уся річ в тому, що на початку квітня, а саме 9 числа, Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Закон про "нульове розмитнення" дозволяє без сплати податків ввозити до України транспортні засоби на час дії військового стану - наразі це до 23 серпня.

Це було зроблено для того, щоб швидко доправити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також, щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені внаслідок бойових дій.

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