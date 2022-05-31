До України прибула партія броньованих позашляховиків Land Rover Defender

На допомогу українським медикам волонтери відправили шість броньованих позашляховиків Land Rover Defender.

Автомобілі мають клас бронювання В7 і стануть у нагоді при евакуації поранених. Автомобілі були придбані за рахунок допомоги від фандрейзинговій кампанії Tom G. Palmer та Frederik Cyrus Roeder.

До вашої уваги фото одного з таких автомобілів.

Фото: Auto-consulting

Раніше розповідалося про те, що державне агентство лісових ресурсів України у травні отримало від польських лісників ще 10 позашляховиків для потреб Збройних Сил України.

Зазначається, що це вже друга партія автівок. Сумарно було передано дві партії позашляховиків із 22 автомобілів, які вже відправили Збройним силам України.

Автомобілі підвищеної прохідності, які були передані на українсько-польському кордоні у Надлісництві Томашів, використовуватимуться українськими військовими для перевезення особового складу та невеликих вантажів. Також їх задіють на передовій.

Читайте також:

Литва надасть Україні майже пів сотні одиниць військового транспорту: що входить до партії

Українські військові задля виконання бойових завдань отримали партію пікапів

До України прибув флагманський бронеавтомобіль із Канади: фото