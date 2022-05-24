До України прибув флагманський бронеавтомобіль із Канади: фото

Перша партія броньованих канадський машин Roshel Senator вже виконує завдання на фронті проти російських окупантів.

Ще в квітні повідомлялось, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо дозволив надіслати на допомогу українським силам зброю на 500 мільйонів доларів, серед якої були й бронеавтомобілі Roshel Senator. Тепер стало відомо, що техніка вже поступила на фронт.

Про це в Twitter повідомляє Ukraine Weapons Tracker.

"Канадські бронетранспортери Roshel Senator вже є в Україні – нещодавно Канада поставила 8 таких БТР. Корпус цієї машини може захистити пасажирів від вибуху та куль калібру до 50 мм", - йдеться в повідомленні.

#Ukraine: Canadian Roshel Senator armored personnel carriers are already in Ukraine - 8 of these APCs were supplied by Canada recently. The hull of this vehicle can protect occupants from explosion and bullets up to .30-60 AP. pic.twitter.com/YNh2el1J1b — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 23, 2022

Roshel Senator – це флагманська багатоцільова модель компанії Roshel, розроблена спеціально для правоохоронних органів і прикордонного патрулювання. Броня по периметру пасажирського та моторного відсіку забезпечує захист до рівня CEN B7. Підлога дозволяє захиститись від одночасного вибуху 2 німецьких ручних гранат DM-51 або еквівалентних легких протипіхотних мін. До того ж в автомобілі встановлені вікна з куленепробивного скла, а шини мають функцію самопідкачування.

На додаток до стандартних функцій безпеки, таких як збройні отвори по периметру, евакуаційні люки, вдосконалені замки, камери зовнішнього огляду, системи контролю натовпу, сирена/система звукової сигналізації, аварійне освітлення, Roshel оснащує свої транспортні засоби додатковими рішеннями, що покращують безпеку в автомобілі, серед яких системи дистанційного керування зброєю, додаткові люки, системи нічного бачення, системи виявлення джерел вогню, блоки хімічного захисту та інше.

Відомо, що Senator APC побудований на базі важкого пікапа Ford F-серії. У рух його наводить 6,7-літровий дизельний турбодвигун потужністю 330 к.с. і 750 Нм моменту, що крутить.

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