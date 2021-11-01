До України розпочалися постачання автомобілів нової марки

На ринку будуть представлені дві моделі.

До України розпочалися постачання автомобілів - Khazar.

Про це повідомляє Auto-Consulting.

Зазначимо, що цей бренд "зародився" в 2018 році. Автомобілі Khazar випускають в Азербайджані в Нафтчалінському районі на спільному підприємстві з іранським виробником Iran Khodro, а старт випуску першого автомобіля особисто відкривали президент Азербайджану та Ірану.

Спільне підприємство “Азеврокар” на 75% належить місцевій групі АзерМаш та 25% належить іранському партнеру. Завод швидко пройшов етап SKD складання і розпочав повномасштабний випуск іранських автомобілів під брендом Khazar.

Для експорту в Україну азербайджанський виробник націлив дві моделі: Khazar LX та Khazar SD.

Auto-consulting

Перший – це досить добре відомий в Україні раніше іранський Samand, який уже давно випускають на Iran Khodro. Samand продавали раніше і в Україні, і відмінною рисою його є високий кліренс під 180 мм. Він комплектується бензиновим двигуном 1,7 л 113 л. Модель Khazar SD – це нова модель іранського виробника Dena, яка у нас так і не набула популярності, хоча спроби її продажу робилися. Вона комплектується тим же 1,7-літровим бензиновим двигуном 113 к.с., але має сучасніший дизайн, включаючи навіть LED-ходові вогні.

Поки що представники азербайджанського виробника в Україні не озвучували свої плани з продажу, але перші авто вже прибули до і навіть пройшли сертифікацію. Цінова політика також ще не оприлюднилася.

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