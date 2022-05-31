До України ввезено понад 120 тисяч авто під час нульового розмитнення: скільки заощаджено на "євробляхах"

До України ввезено понад 120 тисяч авто під час нульового розмитнення: скільки заощаджено на "євробляхах"

У період від 9 квітня до 31 травня до України завдяки нульовому розмитненню ввезли 123,6 тисячі машин.

Як бачимо, режим "нульової розмитнення" під час ввезення європейських автомобілів до України під час воєнного стану продовжує діяти в країні.

Відповідні дані у своєму Telegram-каналі навів народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що за два неповні місяці водії скористалися можливістю безкоштовного розмитнення авто 123 600 разів. За його словами, на сьогоднішній день темпи ввезення не спадають - за добу у будній день прикордонна служба пропускає близько 4 000-5 000 тисяч "євроблях".

Железняк також додав, що загальна сума податкової та митної пільги склала 13,6 млрд грн. Саме таку суму заощадили українці на нульовому розмитненні.

Додамо, що на початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Закон про "нульове розмитнення" дозволяє без сплати податків ввозити в Україну транспортні засоби на час дії військового стану - поки що, це до 23 серпня.

Це було зроблено для того, щоб швидко доставити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також, щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені у результаті бойових дій.

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