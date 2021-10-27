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До України з Європи почали завозити нові автомобілі потягом: які машини прибули

До України з Європи почали завозити нові автомобілі потягом: які машини прибули

Associated Press

Тут є, як кросовери, так і легкові.

До України з Європи почали завозити нові автомобілі потягом.

Про це повідомляє RailFreight.

Зазначається, що українська компанія спільно з австрійською запустили пілотний потяг із німецького міста Бремерхафена в український Чоп.

Так, перший поїзд Бремерхафен-Чоп привіз до України 207 нових автомобілів марки BMW. На доставку потрібно 3 дні. Це означає, що на доставку більшої кількості машин поїздом потрібно менше часу, ніж на доставку вантажівками. Це ще один альтернативний шлях доставки машин.

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Організатори рейсу зазначають, що український автомобільний ринок залишається стабільним. Минулого року попит на автомобілі на вітчизняному ринку дещо знизився – на 3,2%, і становив майже 85,5 тисячі екземплярів. До початку пандемії ринок показував зростання з 2016 року.

Раніше розповідалося про те, з яких країн українці найчастіше завозять машини з пробігом.

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