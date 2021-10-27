До України з Європи почали завозити нові автомобілі потягом: які машини прибули

До України з Європи почали завозити нові автомобілі потягом: які машини прибули

Тут є, як кросовери, так і легкові.

До України з Європи почали завозити нові автомобілі потягом.

Про це повідомляє RailFreight.

Зазначається, що українська компанія спільно з австрійською запустили пілотний потяг із німецького міста Бремерхафена в український Чоп.

Так, перший поїзд Бремерхафен-Чоп привіз до України 207 нових автомобілів марки BMW. На доставку потрібно 3 дні. Це означає, що на доставку більшої кількості машин поїздом потрібно менше часу, ніж на доставку вантажівками. Це ще один альтернативний шлях доставки машин.

Організатори рейсу зазначають, що український автомобільний ринок залишається стабільним. Минулого року попит на автомобілі на вітчизняному ринку дещо знизився – на 3,2%, і становив майже 85,5 тисячі екземплярів. До початку пандемії ринок показував зростання з 2016 року.

Раніше розповідалося про те, з яких країн українці найчастіше завозять машини з пробігом.

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