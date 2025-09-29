Дорожній знак, який нагадує "кінець обмежень": що він означає

Дорожній знак / © autotheme.info

У Великій Британії існують два основні типи дорожніх знаків, що регулюють швидкісний режим. Перший — звичний круглий знак із цифрою на білому фоні, обрамлений червоною облямівкою, який знайомий водіям по всьому світу. Другий — менш помітний і водночас досить загадковий: білий круг із однією чорною діагональною смугою під кутом 45 градусів.

Про це пише Автотема.

Цей знак сигналізує, що на ділянці дороги починає діяти національне обмеження швидкості Великої Британії. Він анулює попередні обмеження, проте не вказує конкретний показник швидкості, що часто викликає непорозуміння навіть у місцевих водіїв, не кажучи вже про іноземців.

Його можна умовно порівняти зі знаком «кінець всіх обмежень», але з важливою відмінністю: він активує стандартні значення швидкості, які залежать від типу дороги та транспортного засобу. Наприклад, легкові автомобілі та мотоцикли на автомагістралях або двосторонніх дорогах можуть їхати до 70 миль на годину (112,6 км/год), а на односторонніх — до 60 миль на годину (96,5 км/год). Якщо транспорт буксирує причіп або караван, обмеження знижуються: 60 миль на годину (96,5 км/год) на автомагістралі та 50 миль на годину (80,4 км/год) на звичайних дорогах.

Для вантажівок, автобусів та туристичних мікроавтобусів існують окремі, зазвичай нижчі обмеження. Водночас експерти RAC застерігають: навіть якщо національне обмеження дозволяє певну швидкість, це не завжди безпечно. Водіям слід враховувати стан дороги, погодні умови та здоровий глузд.

Особлива увага приділяється забудованим територіям. Якщо на дорозі є вуличне освітлення на відстані не більше 182,8 м, максимальна швидкість для всіх транспортних засобів становить 30 миль на годину (48,3 км/год). На односторонніх дорогах легкові авто можуть рухатися до 60 миль на годину (96,5 км/год), а транспорт із причепом — до 50 миль на годину (80,4 км/год). На автомагістралях і двосторонніх дорогах легкові авто та фургони до 7,5 тонни можуть розвивати до 70 миль на годину (112,6 км/год), але за умови буксирування причепа — лише до 60 миль на годину (96,5 км/год).

Національні обмеження діють лише за відсутності інших знаків, що встановлюють конкретну швидкість, і є актуальними цілодобово. Водночас місцеві ради можуть запроваджувати свої правила: у житлових районах швидкість може знижуватися до 20 миль на годину (32,1 км/год), а біля шкіл — ще нижче у навчальні години. У містах зазвичай встановлено 30 миль на годину (48,3 км/год).

Знак із чорною діагоналлю — це не просто символ «кінця обмежень», а вхід у складну систему правил, що вимагає знання типу дороги, характеристик транспортного засобу та контексту руху. Він демонструє, як британські ПДР можуть збивати з пантелику навіть досвідчених водіїв.

