Доступні люксові автомобілі: що зараз можна придбати на українському ринку

Доступні люксові автомобілі: що зараз можна придбати на українському ринку

Маючи навіть невелику суму у кишені, ви можете стати власником преміального авто.

Майже кожен автомобіліст мріє про преміальне авто, але в наших реаліях заробити на нього дуже важко. Та не спішіть засмучуватись, є вихід.

Проблема люксових авто у тому, що вони швидко втрачають ціну. Тому, за кілька років бажаний автомобіль можна буде придбати дешевше ніж бюджетну Toyota Camry.

Отже, які саме моделі доступні за привабливим цінником, розбиралися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

autocentre.ua

Хіт-парад колишніх люксових королів доріг - за цілком помірні гроші, розпочнемо з реальної легенди. Це Mercedes S-class в кузові W 140. Машина, що досі є еталоном якості та розкоші.

“Кабана” - як його ніжно називають - на нашому ринку, можна придбати за 4-6 тисячі доларів, залежно від стану авто. За ці гроші ви отримаєте - повну комплектацію та потужний V8 або V12.

www.drom.ru

А це – Lexus LS. Преміальна, напрочуд надійна машина та ще й непогано оснащена. Двигун без несподіванок, ходова частина так само без “сюрпризів”. А кузов має кращий імунітет до іржі, ніж навіть у Mercedes. І все це зараз - за шість тисяч доларів.

vercity

Porsche Cayenne - першого покоління. Тільки уявіть - нині його можна придбати менше ніж за 10 тисяч доларів. Звісно, очікувати супер стану за такі гроші не варто. Але, якщо у вас руки з “потрібного місця”, то зробити “лялечку” навіть зі старого Porsche - раз плюнути.

Єдиний мінус - їздити на Cayenne першого покоління – це все одно, що грати в рулетку. Надто вже примхливий у нього двигун та дуже дорого його “повертати до життя”.

www.drom.ru

А це авто розділило фанатів BMW на два табори. Зустрічайте, 7-ма серія у кузові E65. Цей автомобіль можна любити, ненавидіти, але не поважати його - неможливо.

E65 з’явилась на світ у 2002 році. Тоді, BMW випустили повністю новий автомобіль на ультрасучасній базі. Забагато нових технологій в одному кузові - чекай біди! Це автомобільне прислів'я "сімка" підтверджує на всі 100%. Дуже вже часто ламається. Але минув час і виявляється - люксового красеня можна відремонтувати за помірний цінник, майже на кожній СТО.

А! Мало не забули. Купити його зараз можна за 10-11 тисяч доларів.

www.drom.ru

І от ми дійшли до найцікавішого - найдешевший аналог Bentley – Volkswagen Phaeton. Мало людей взагалі знають, що це за машина така, але якщо ви потрапите всередину, у вас очі вилізуть на лоба!

В цій машині все розкішно, інженери подбали про кожну дрібницю. Такої уваги до деталей не зустрінеш навіть у реально дорогих авто. Авжеж - ці машини збирали вручну! І всю цю велич можна придбати за жалюгідні 14 тисяч доларів. Хоча ще років десять тому - ціна не опускалася нижче 130-ти тисяч доларів. Оце й справді повернення з небес на грішну землю.

Та, якщо ви не хочете розбиратися зі старими авто, та кожен день мандрувати на СТО, то дуже скоро, ви зможете придбати собі нове авто від преміального бренду Lexus за привабливий прайс.