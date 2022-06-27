Доводиться стояти декілька днів: на українському кордоні утворилися величезні черги з "євроблях"

На в'їзді до України в деяких місцях черги з автомобілів із європейськими номерами становлять 30-35 км.

Зазначимо, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повернув мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто від 1 липня .

Тож, як бачимо, українці просто хочуть встигнути розмитнити машину саме до цього дня.

Так, за словами голови Закарпатської ОДА Віктора Микити, черги на кордонах України останнім часом суттєво збільшились. Громадяни намагаються встигнути завезти авто під безкоштовну розмитнення.

Він зазначив, що у Закарпатській області відзначаються черги на кордонах зі Словаччиною та Угорщиною. За словами Микити, на українсько-угорському кордоні зібралося близько 800 автомобілів, і вони розтяглися на кілька кілометрів.

"Люди перебувають у транспортних засобах по декілька діб, на спеці та без належних санітарних умов.

Щодо черги, яка виникла, то тут є низка об’єктивних та суб’єктивних чинників. Трафік збільшився у сотні разів, машини на розмитнення їдуть не лише з Угорщини, а й із країн Прибалтики, Польщі та інших. Значна частина авто не має відповідно оформлених документів, що значно ускладнює пропуск та оформлення. Є й інші чинники операційного характеру, які потребують негайної оптимізації", - наголосив голова Закарпатської ОДА.

Додамо, що на початку квітня, а саме 9 числа, Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Закон про "нульове розмитнення" дозволяє без сплати податків ввозити до України транспортні засоби на час дії військового стану - наразі це до 23 серпня.

Це було зроблено для того, щоб швидко доправити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також, щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені внаслідок бойових дій.

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