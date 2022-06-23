ДПС виписала українським АЗС штрафів на майже 14 млн грн за цінові порушення

Державна податкова служба (ДПС) здійснила 190 перевірок автозаправних станцій України.

Так, ДПС від 16 квітня перевірила низку АЗС, щодо яких надходила інформація про порушення у сфері ціноутворення від громадян, держорганів та громадських організацій.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

В результаті інспектори виявили порушень на загальну суму 55,4 млн грн. З них 13,7 млн грн – це порушення вимог законодавства про ціни та ціноутворення. Тепер ДПС вживає заходів щодо притягнення порушників до відповідальності.

"Державна податкова служба України продовжує забезпечувати дієвий контроль за дотриманням законодавства про ціни та ціноутворення суб’єктами господарювання сфери роздрібної торгівлі пальним", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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