Ефект 30-го кілометра у водіїв: що це і до чого тут кава

Багато досвідчених водіїв знають про «ефект 30 кілометра» — зниження концентрації та уваги за кермом, що виникає приблизно через 20-30 хвилин після початку поїздки.

Чому виникає цей ефект і до чого тут кава, для водіїв-початківців з’ясовував ТСН.ua.

У соцмережах дуже часто водії висловлюють припущення, що найбільше аварій відбувається на відстані 30-50 км від населеного пункту через втому.

Ефект 30-го кілометра виникає, коли водій починає відчувати підвищену втому, меншу концентрацію та уповільнення реакції. Стається це приблизно через 30-40 хвилин безперервної їзди за кермом.

Цей ефект не обмежується лише цією відстанню чи часом, а швидше позначає певний період після початку поїздки, коли увага водія починає слабшати через монотонність руху.

До чого тут кава

Традиційно вважається, що від сонливості допомагає позбутися кава. У цю теорію вірять багато водіїв. Після випитої чашки кави водій відчуває себе бадьоро, оскільки на організм впливає кофеїн, але вже через 25 хвилин набирає чинності теобромін, який починає присипляти.

Теобромін розширює всі судини організму, а ниркові звужує, що призводить до падіння артеріального тиску та ще більшої сонливості. Саме тому в хороших кав’ярнях до чашки кави ще подають склянку чистої води, щоб стабілізувати водно-лужний баланс.

Ще небезпечнішою для водія є розчинна кава. Через дешевизну її якість залишається доволі низькою. Кофеїну у розчинній каві мало, тому бадьорість триває недовго. Протягом 15-20 хвилин у водія настає бромінова фаза, що призводить до ще більшої сонливості. За цей час авто проїжджає приблизно 30-40 кілометрів, тому психологічне явище і отримало назву — «ефект 30-го кілометра».

Тому експерти не радять пити в дорозі розчинну каву, і бути обережним з кавою із зерен. Натомість радять пити чай — чорний чи зелений, який підбадьорить вас набагато більше ніж чашка кави.

