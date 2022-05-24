Експерт дав прогноз, коли стабілізується ситуація з пальним в Україні

Постачання пального має зрости мінімум на 50% для нормалізації ринку.

Україна може вийти на нормальний рівень торгівлі дизельним пальним протягом місяця, а для бензину може знадобитися дещо більше часу.

Про це розповів директор WOG Holding BV Андрій Пивоварський у проекті "Орестократія", передає UBR.

Так, аби забезпечити українських споживачів належною кількістю палива, постачання має зрости з нинішніх 15 тис. тонн на добу до мінімуму 22 тис. тонн, а з урахуванням потреб армії та аграріїв запаси необхідно збільшити майже вдвічі – до 25-27 тис. тонн.

"Для того, щоб вийти на нормальний рівень споживання, необхідно ввезти близько 22 тис. на день. Якщо говорити про всі канали збуту, а це і про потреби армії, аграріїв тощо, то ритмічно має заїжджати 25-27 тис. тонн продукту на добу", – пояснює Пивоварський.

Директор WOG розповів, що за три місяці постачання пального з Європи вдалося збільшити майже вдесятеро, з 1,5-2 тис. тонн у лютому до 15 тис. тонн у травні, і зараз ці обсяги збільшуються щодня.

Таким чином, за прогнозом експерта, Україна вийде на нормальний рівень забезпечення дизельним паливом протягом місяця, однак для забезпечення необхідних ринку обсягів бензину може знадобитися дещо більше часу, враховуючи складнішу автомобільну логістику.

"Щодо 95-го, то тут ситуація складніша. Тут уже питання не тільки завезти, але ще треба знайти, купити. У Європі – дефіцит 95-го. З того, що зараз бачу, потрібно буде більше місяця. Але щодня маємо позитивну динаміку, ввозимо більше", – наголосив Пивоварський.

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

Читайте також:

У Києві на кожній другій АЗС виявляють "цінові" порушення

Українські АЗС скорегували ціни на бензин та дизельне пальне

"Черга на АЗС! Нас не здолати!": Водіям влаштували імпровізований концерт у Хмельницькій області (відео)