Експерт розповів, чи варто переводити автомобіль на ГБО під час війни

До початку війни значна кількість українців надавала перевагу використанню скрапленого газу, а не бензину у зв’язку з економічним фактором. Утім, кілька місяців тому обставини змінились.

Наразі в Україні відчувається дефіцит пального. Проте газ на заправках є і ситуація з його постачанням значно краща. Все тому, що ціни на автогаз не регулювались чиновниками.

Про це заявив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн в ефірі Радіо НВ у програмі Спеціальний ефір.

Викликана вона не тільки знищенням паливної інфраструктури, але й помилками діючої влади, яка надто довго не скасовувала державне регулювання цін на рідке пальне.

"Із газом набагато легше. Я вчора бачив, є навіть колонки, на яких узагалі черг не було, десь були черги по дві-три машини. Це говорить про те, що з газом ситуація набагато краща. Хоча, звичайно, власники автомобілів із ГБО також нарікають на високу ціну. Але коли ми бачимо, що відбувається з бензином, то розуміємо, що сьогодні ті, хто має газобалонне обладнання, принаймні більш гнучкі", - зазначив Куюн.

"По-перше, ти можеш заправити одразу два баки — і бензин, і газ, тому матимеш пробіг, умовно, вдвічі більший, ніж той, хто тільки на бензині або дизпальному.

По-друге, дійсно цей ресурс є. Чому? Тому що на нього не було державного регулювання, а газові трейдери виявилися більш готовими до переорієнтації на європейські джерела постачання, оскільки раніше теж із цим напрямком працювали, на відміну від постачальників бензину та дизеля. І вони мали вже підготовлений транспорт, із яким сьогодні дуже багато проблем (із бензовозами). Це все в сумі дозволило газовикам швидше зорієнтуватися і почати нормальний імпорт. Ми бачимо, що сьогодні імпорт газу майже такий же, як імпорт бензину, хоча завжди він був набагато меншим", - сказав директор Консалтингової групи "А-95".

Куюн також розповів, чи доцільно у такий період перейти на використання газобалонного обладнання.

"Раніше мотивацією встановлення газобалонного обладнання була економія, бо скраплений газ коштував удвічі дешевше, ніж бензин. Зараз він коштує як бензин, фактично він дешевший на 20% за бензин, але ж ми розуміємо, що ця установка використовує його більше і, відповідно, ціна сьогодні за енергетичну одиницю що на газу, що на бензині однакова. Тут виграш буде лише в тому, що це більш доступний і більш благополучний, скажімо так, ресурс у плані постачання", — підсумував експерт.

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