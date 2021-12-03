Експерт розповів, чого очікувати від цін на дизельне пальне найближчим часом

Нещодавно Мінекономіки опублікувало на нього нову граничну вартість.

Автомобілістам розповіли, на що чекати з цінами на дизельне пальне протягом грудня 2021 року.

Про це в коментарі для Auto-Consulting розповів директор спеціальних проектів у НТЦ “Психея”, професор Геннадій Рябцев.

Як відомо, питання наявності пального на АЗС та цін на нього актуальне завжди. Але напередодні новорічних канікул він стоїть особливо гостро. Адже чимало автомобілістів збираються у подорожі країною.

За останній місяць ціни на дизпальне хоч і перевалили за 30 грн/л, але очікувати на ще більше здорожчення не варто. За словами Рябцева, ціни на дизпальне у нас рухаються за цінами тих ринків, з яких ДП надходить, ціною на нашому кордоні та курсом гривні. Крім того, на ціни ДП впливають попит та сезонність.

Рябцев наголосив на тому, що вартість ДП може впасти протягом наступного тижня (від 6 до 12 грудня). Загалом, на думку Рябцева, до кінця нинішнього року ми зможемо спостерігати спадний тренд. Тобто - вартість літра ДП і далі знижуватиметься. Якщо говорити про можливий форс-мажор, то за словами Рябцева, це може бути в цьому випадку лише падіння курсу гривні.

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,88 гривень за літр, для дизельного пального - 23,27 гривень за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 1,27 грн/літр - для бензину та на 0,56 коп./літр - для дизельного пального відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,88 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,27 грн/л.