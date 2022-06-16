Експерт розповів, що наразі відбувається на заправках у Києві

Голова Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн надав інформацію щодо ситуації з пальним на столичних заправках.

Як відомо, наразі дефіцит пального все ще присутній, а тому черги на АЗС є вже звичним явищем. Звідти й підвищення вартості. Утім, протягом останніх днів ситуація почала дещо покращуватися.

Про ситуацію з пальним у Києві Куюн розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Черг за автогазом взагалі нема. Єдине виключення – станції, де газ продається по 37 грн/л (здебільшого 42-45 грн/л). Декілька АЗС із дизпальним були взагалі без черг або стояло 5-10 машин, що взагалі важко вважати чергою (на фону травневих подій).

За бензином – 20-30 машин. Днями масову інтервенцію зробила мережа KLO – бензин був майже на всіх працюючих станціях. Періодично роблять "вилазки" AMIC та UPG. "Маршал" виставив на вихідних А-95 по 62 грн, черг не було, але за два дні стела знову згасла. Теж саме відбулося із "спиртовим" бензином на БРСМ. У "Привату" (ANP) в столиці небагато станцій, але він є одним з найстабільніших продавців бензину. Цікаво, що основні обсяги сітка продає через свій додаток, про що говорять черги на станціях, навіть якщо там горять нулі. Ця зростаюча активізація призвела до зниженню тиску на WOG й ОККО, які виставляють продукт у вільний продаж щодня.

Ця картина повністю відображає ситуацію із постачанням. По газу імпорт вже перевищив очікування, по дизпальному ринок потихеньку виходить на прогнозні показники, по бензину все ще не дотягує 20-25%.

Я не буду говорити, що проблеми скінчилися, до цього ще дуже далеко. Постачання зростає, але й споживання не стоїть на місці. Повертаються люди, активізується бізнес. А у серпні-вересні на нас чекає сезонний пік споживання", - зазначив Куюн.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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