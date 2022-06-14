Експерт розповів, що призвело до високої вартості пального в Україні та його дефіциту

Експерт розповів, що призвело до високої вартості пального в Україні та його дефіциту

Фахівець пояснив, чому ціна на всі види пального в Україні істотно підвищилася та чому наразі спостерігається його нестача.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що неефективне державне регулювання призвело до високих цін на пальне та його дефіциту.

Про це він сказав під час телемарафону.

"Неефективне державне регулювання призвело до того, що АЗС пішли в тінь. Якби держава взагалі не втручалася у ціноутворення, то ціни були би такі як і зараз, але пальне було б в мережах. Так, воно було б достатньо дорогим, але було б в наявності. А через те, що держава достатньо невміло займається регулюванням, то, на жаль, ми маємо подвійний негативний ефект: і ціни високі, і дефіцит", - розповів він.

За його словами, якби на сьогодні взагалі не було цінового державного регулювання, то вартість літра пального складала би близько 60-62 грн.

"А якби ще держава займалась компетентно боротьбою з антимонопольними проявами, воно було б десь на рівні 55-56 грн за літр, і пальне було б в наявності", - додав експерт.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". Одним із тимчасових податкових послаблень є скасування акцизу на пальне і зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Це дало змогу зменшити ціни на пальне на 12-13 грн/л.

Додамо, що в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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