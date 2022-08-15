Експерт розповів, як може змінитися вартість пального на українських АЗС в разі повернення акцизу

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн розповів, на що чекати з цінами на всі види пального, якщо повернуть акцизний збір.

Як відомо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне.

У пояснювальній записці до документа автор документа, прем'єр Денис Шмигаль скаржиться, що в країні існує значний дефіцит коштів для фінансування дорожнього господарства. Таким чином прем'єр пропонує встановити ставки акцизного податку на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан в розмірі 100 євро за 1000 літрів. За розрахунками уряду, така ініціатива принесе держбюджету 2 млрд грн у місяць.

Куюн, своєю чергою, вважає, що повернення акцизу ціни на нафтопродукти на АЗС залишаться на поточному рівні.

Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

Згідно його розрахунків, у гривні акциз на всі марки пального складе 4 грн/л (з ПДВ). Це 8% від роздрібної ціни на бензин і ДП й трохи більше за 10% від ціни на автогаз.

"Здорожчання бензину й дизпального НЕ БУДЕ! Світові ціни за останній час відчутно просіли, це створює потенціал для зниження цін в Україні на 3-4 грн/л. Акциз перекриє це зниження, внаслідок чого ціни стабілізуються біля поточних позначок: бензин А-95 – 50-52 грн/л, дизпальне – 51-53 грн/л", - сказав Куюн.

Крім того, з його слів, стабілізується на поточних значеннях і ціна на скраплений газ — 27-28 грн/л.

"Цінова пропорція газ-бензин становитиме біля 60%, тобто ефективність використання автогазу повністю зберігається. При цьому, як свідчать розрахунки, бюджетні надходження від скрапленого газу дещо перевищать надходження від бензину", — пише експерт.

Разом з тим Куюн зазначив, що після повернення акцизів бюджет може розраховувати на 3,39 млрд грн на місяць (3,6 млрд грн з ПДВ).

Додамо, що до війни "нафтові»" акцизи приносили в бюджет до 70 млрд грн, або до 2,25 млрд євро на рік (за торішнім курсом). ПДВ на акциз — ще 0,45 млрд євро відповідно. Ставки були такі: бензин — 213 євро/1000 л, ДП — 139, скраплений газ — 52 євро.

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